Polícia prende médico suspeito de participar de execução em hospital do Guarujá

Vítima foi executada enquanto recebia alta e deixava unidade de saúde; caso aconteceu no dia 24 de abril deste ano

Reprodução/Google Street View Crime aconteceu no Guarujá no fim de abril e segue sendo investigado pela polícia



A Polícia Civil de São Paulo prendeu o médico Alexandre Pedroso, 58, na segunda-feira, 16, por suposto envolvimento na execução de um paciente no Hospital Santo Amaro, no Guarujá, no fim de abril. Em nota enviada à Jovem Pan, a Polícia informou que um mandado de prisão temporária foi cumprido na tarde de segunda e que o homem “é investigado pela suspeita de integrar uma organização criminosa e coautoria em um homicídio qualificado“. “O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Homicídios do DEIC e encaminhado à Delegacia de Guarujá. Diligências seguem em andamento para o esclarecimento dos fatos e detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”, continuou a nota da corporação. O crime aconteceu na saída do hospital, quando um paciente estava recebendo alta e deixava o local em uma cadeira de rodas foi alvejado por dois homens armados. Ele não resistiu aos disparos e morreu.