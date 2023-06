Polícia prende no Morro do Vidigal principal suspeito de matar Jeff Machado

Bruno de Souza Rodrigues era considerado foragido da Justiça desde 1º de junho

Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta Corpo de Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú enterrado em uma casa no Rio de Janeiro



A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta quinta-feira, 15, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, o principal suspeito de matar o ator Jefferson Machado. Considerado foragido da Justiça desde 1º de junho, o suspeito foi encontrado em uma casa no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O segundo suspeito de envolvimento no assassinato do ator, Jeander Vinícius, foi preso pela Polícia Civil no último dia 2. Em relação ao caso, as investigações apontam que o assassinato de Jeff Machado foi premeditado cerca de dois meses antes e que os dois pretendiam ganhar dinheiro por meio da venda de bens, como imóvel e carro, da vítima. Apesar da morte ter ocorrido em 23 de janeiro, confirmado pela polícia após análise feita nos celulares da vítima e dos dois suspeitos, o corpo do ator foi encontrado apenas em 22 de maio dentro de um baú, enterrado sob dois metros de concreto, no quintal de uma residência em Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima estava com ferimentos no pescoço e os braços estavam amarrados acima da cabeça. Na época do sumiço, Jeff Machado interpretava um soldado filisteu na novela Reis, da Record TV.