Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, diz que se filou ao PL para ‘defender o legado de Bolsonaro no Nordeste’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, ex-ministro também comentou sobre disputa à Prefeitura de João Pessoa em 2024

Reprodução/Jovem Pan News Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante entrevista para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na manhã desta quinta-feira, 15, que se filiou ao PL para “defender o legado” do ex-presidente Jair Bolsonaro no Nordeste. Nesta quarta-feira, 14, a sigla oficializou a filiação de Queiroga, que deve disputar a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, nas eleições municipais de 2024. Bolsonaro, inclusive, esteve presente no evento. “São vários objetivos. Primeiro deles é em defender o legado do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste. Essa tarefa está sendo facilitada por conta desse atual governo. Estamos vendo o desmantelo que estão fazendo na gestão. Aumentou de 22 para 37 ministérios e mesmo assim não consegue contemplar o condomínio para ter apoio na Câmara. Então vamos voltar ao Nordeste para defender o legado de Bolsonaro na região. A candidatura a prefeito é algo que tem que ser reavaliado em 2024, em virtude da conjuntura política. Recebi a orientação de Bolsonaro para harmonizar as relações do partido na Paraíba, pois se essas relações fossem harmônicas o nosso resultado lá, principalmente em João Pessoa, poderia ter sido bem melhor”, comentou o ex-ministro durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. “A eleição municipal é diferente. Não se discute os grandes temas nacionais. É mais direcionada para o cotidiano dos municípios. O governador do Estado da Paraíba não ganhou nas regiões de João Pessoa e Campina Grande. Ele ganhou em municípios menores. E muito daquele apoio que ele teve foi de ministros que integravam a base do governo Bolsonaro. Vamos trabalhar forte e mostrar o que fizemos”, acrescentou Queiroga.

Confira a íntegra da entrevista com o ex-ministro Marcelo Queiroga: