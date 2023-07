Polícia prende novo suspeito de morte de torcedora do Palmeiras antes de jogo contra o Flamengo

Homem foi encontrado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro; jovem foi atingida por garrafa de vidro durante confronto entre torcidas

Reprodução/Instagram/femarchiano Homem foi identificado como Jonathan Messias Santos da Silva e será transferido para São Paulo, onde caso é conduzido



Um suspeito de envolvimento na morte da torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli foi preso na manhã desta terça-feira, 25. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que conduz as investigações do caso. Segundo a SSP, o suspeito foi identificado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e encontrado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O homem foi identificado como Jonathan Messias Santos da Silva. De acordo com a SSP, o suspeito será apresentado na unidade policial do Rio de Janeiro e depois seguirá para São Paulo, onde o caso é conduzido. O crime aconteceu no dia 8 de julho, quando Gabriela foi atingida na cabeça por uma garrafa de vidro durante uma briga entre as torcidas de Palmeiras e Flamengo. Ela foi atendida e hospitalizada, mas morreu no dia seguinte. Em 12 de julho, a juíza Marcela Raia de Sant’Anna determinou a soltura de Leonardo Felipe Xavier Santiago, flamenguista preso em flagrande e indiciado pela morte da palmeirense.