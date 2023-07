Doria diz que faltam demonstrações mais claras de Lula para pacificar o país

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, ex-governador também disse que Tarcísio de Freitas ‘contribuiu’ para aprovação da reforma tributária

Reprodução/Jovem Pan News Doria durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O ex-governador de São Paulo João Doria afirmou na manhã desta terça-feira, 25, que faltam “demonstrações mais claras” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para “unir e pacificar” o país. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Doria disse que dividir o Brasil não irá contribuir com a economia e até mesmo na aplicação de novos investimentos na área social, uma das principais bandeiras defendidas pelo petista. “É preciso que haja um governo pacificador e não um governo que divida o país. Importante que o presidente Lula exercite sua liderança contribuindo para pacificar, harmonizar e agregar o país. Dividir o Brasil não será contributivo. Evidentemente nem para a economia, nem para o plano social. Esse é um ponto em que ainda faltam demonstrações mais claras de Lula para unir e pacificar o Brasil”, afirmou.

Questionado sobre a reforma tributária, Doria falou que não é a proposta dos “sonhos”, mas ressaltou que é “melhor do que a situação atual”. Além disso, ele elogiou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pela “contribuição” para aprovação da reforma tributária. “Há décadas que o Brasil espera uma reforma tributária. Não é a reforma dos sonhos, não é a reforma ideal, mas é a reforma possível. É melhor do que a situação atual, onde temos um emaranhado de impostos e uma dificuldade enorme de interpretação tributária. A reforma é positiva, ainda que possa ser aperfeiçoada e melhorada. Aliás, pode ser o papel do Senado neste momento. O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi corajoso, audacioso e contribuiu para que essa aprovação pudesse ser feita na Câmara Federal com a bancada de São Paulo. É preciso fazer esse destaque”, completou.

Confira a íntegra da entrevista do ex-governador João Doria: