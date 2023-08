Policia prende quatro suspeitos de roubarem casas em bairros nobres de SP

Suspeitos estavam em um carro roubado e fora detidos em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista

Divulgação/SSP-SP Deic investigava o caso há pelo menos 20 dias



O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu nesta quinta-feira, 24, quatro suspeitos de integrarem uma quadrilha de ladrões de residências, em São Paulo. As prisões foram efetuadas em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O grupo agia no Itaim-Bibi e em Pinheiros. A ação contou a participação de policiais da 4ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Fraudes Contra Seguros) e do helicóptero Pelicano, da Polícia Civil. O caso era investigado há 20 dias. Os suspeitos estavam em um carro e foram acompanhados pelos agentes por cerca de 30 minutos. Os criminosos foram detidos quando chegaram na Rua Cardeal Arcoverde. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, máscaras, luvas e ferramentas. Além disso, foi constatado que o veículo era roubado. Os detidos já tinham passagens por roubo e receptação.