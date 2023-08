Grupo de cientistas sequencia cromossomo Y humano pela primeira vez

Descoberta pode ajudar em estudos sobre fertilidade masculina e longevidade

Freepik Cromossomo Y é o menor e mais complicado dos 26 cromossomos humanos



Um grupo internacional de 100 cientistas, chamado ‘Consórcio Telômero-Telômero’ (T2T), conseguiu sequenciar o cromossomo Y, o menor e mais complicado dos cromossomos humanos. A descoberta científica foi publicada na quarta-feira, 23, pela revista Nature. O cromossomo Y é responsável pela fertilidade masculina. “Há apenas alguns anos, faltava metade do cromossomo Y humano (na referência). Naquela época nem sabíamos se poderia ser sequenciado, era muito intrigante. Esta é realmente uma grande mudança no que é possível”, destacou Monika Cechova, co-autora do artigo e pós-doutoranda em engenharia biomolecular na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. A descoberta impacta nos estudos sobre produção de espermatozoides e infertilidade. Pesquisas recentes também apontaram que o cromossomo Y é importante para a saúde e longevidade.

A pesquisa reuniu cromossomos Y de 43 indivíduos do sexo masculino de 21 populações mundiais para capturar a variação genética. “Estão surgindo pesquisas que mostram que a função adequada do gene do cromossomo Y é extremamente importante para a saúde geral dos homens. Nosso estudo permite a inclusão do cromossomo Y completo em todos os estudos futuros ao sequenciar genomas masculinos para compreender a saúde e a doença”, disse Charles Lee, autor sênior do artigo de pesquisa e professor e diretor de pesquisa do Laboratório Jackson de Medicina Genômica, em um comunicado.