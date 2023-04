Polícia prende segundo suspeito de participar de assalto ao cantor Péricles

Homem foi localizado em Mauá, no ABC Paulista; crime ocorreu em fevereiro, em Santo André

Reprodução/Câmera de Segurança Câmera registrou a ação dos criminosos



O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu, nesta quinta-feira, 27, o segundo suspeito de assaltar o cantor Péricles, em Santo André, no ABC Paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito é um jovem, de 24 anos. Policiais localizaram a casa do rapaz, na Rua Uruguai, no Parque das Américas, em Mauá. De acordo com a SSP, uma moto estava estacionada na frente do imóvel. Os agentes constataram que a moto foi furtada. Os policiais fizeram campana e abordaram o jovem quando ele saiu da residência. Ele disse aos policiais que havia comprado a moto de um desconhecido, porém não tinha nenhum documento do veículo. O suspeito foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por receptação, além de ser indiciado por roubo contra o artista. De acordo com a pasta, o jovem cumpre pena em regime aberta, também por roubo. Devido a isso, ele ficou preso, sem direito à fiança. A pasta informou que o suspeito está à disposição da Justiça. Um outro suspeito de participar do crime foi preso uma semana depois do roubo.

O crime ocorreu no dia 16 de fevereiro. Uma câmera de segurança que registrou o momento tenso vivido pelo cantor e sua família indica que o assalto aconteceu às 20h26. Péricles aparece saindo do portão de casa com a mulher e a filha e, ao tentar entrar no carro, o bandido, aparentemente armado, chega andando pela calçada e o aborda. Lidiane atravessa a rua se afastando com Maria Helena, já o cantor levanta os braços e não reage. Um outro carro chega na sequência e rapidamente o veículo de Péricles é levado. O carro foi encontrado desmontado um dia depois do assalto.