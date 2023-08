Polícia prende suspeito de decapitar onças-pintadas e dar carne aos cães em MT

Agentes encontraram uma cabeça de um felino na propriedade do homem, que vai responder por crime ambiental

Divulgação/Polícia Civil do Mato Grosso Policiais encontraram uma cabeça de onça-pintada na propriedade do suspeito



Uma ação conjunta da Polícia Civil do Mato Grosso e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) resultou na prisão de um homem suspeito de matar e decapitar onças-pintadas em Paranaíta, no interior do Estado. A ação começou após denúncia de de abate de animais silvestres na região. Segundo as investigações, o homem, de 44 anos, oferecia a carne dos animais mortos para os cães comerem. De acordo com a corporação, os agentes localizaram um tacho onde uma carne de um animal silvestre estava sendo cozida, além de ossos. Também foi encontrada uma cabeça de uma onça-pintada, pendurada às margens de um rio, “com indícios de ter sido abatida recentemente”. A polícia suspeita de que o homem tenha matado dois felinos no último mês. Ainda segundo a polícia, os agentes apreenderam carne e gordura do animal abatido dentro do congelador da residência, além de armas e munições.

O suspeito responderá por crime ambiental, além da posse irregular de armas de fogos, provavelmente usadas para matar os animais. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Paranaíta. A identidade do suspeito não foi revelada pela corporação e a reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado. O espaço está aberto para manifestação.

A onça-pintada é considerada o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo. Estimativa do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap) indicam que 50% da população total da espécie estão no Brasil. O animal está presente em diversos biomas, como: Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. A caça e a destruição do seu habitat faz com que o animal esteja vulnerável à extinção.