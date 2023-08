Polícia prende suspeito de matar mulher com 20 facadas no Paraná

Corpo da vítima foi encontrado por bombeiros dentro da casa da jovem, que foi incendiada; suspeito foi preso nesta quinta-feira, 24

Fábio Dias / EPR Polícia Civil do Paraná conseguiu efetuar a prisão após receber informações anônimas



Uma mulher de 20 anos identificada como Mariele Bueno Pires foi encontrada morta dentro da própria casa na última quarta-feira, 23, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. O corpo foi encontrado por bombeiros, que responderam a um chamado de incêndio na casa da jovem. O corpo de Mariele tinha cerca de 20 ferimentos causados por faca no tórax e próximo ao seu pescoço. Na quinta-feira, 24, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou a prisão de um suspeito de 26 anos que foi localizado após o recebimento de informações anônimas. Segundo o delegado da PCPR, Luiz Gustavo Timossi, ele foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial, onde foi ouvido sobre o caso. O suspeito tem passagens pela polícia por furto e roubo.