Polícia prende suspeito de matar vereadora no RS e diz que crime foi motivado por dívida de drogas do filho

Jovem de 18 anos era conhecido da vítima e, segundo a polícia, a atraiu para o local do assassinato dizendo que ela poderia comprar carne por um preço muito abaixo do mercado; ele não informou o mandante

Divulgação/Polícia Civil do RS Polícia apreendeu motocicleta usada por suspeito de matar vereadora em Formigueiro (RS)



A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (20) o jovem de 18 anos suspeito de assassinar a vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, em Formigueiro, no interior do Rio Grande do Sul. Segundo a investigação, o crime foi premeditado e teria sido motivado por uma dívida substancial do filho da parlamentar com um traficante de drogas. Elisane foi encontrada morta na manhã da última terça (17), com múltiplas facadas no tronco e um corte profundo no pescoço, ao lado de seu carro, em uma estrada rural na localidade de Rincão dos Machado.

Vestígios de sangue dentro do veículo indicam que as agressões começaram ainda dentro do automóvel. A vereadora havia participado de uma sessão legislativa na noite anterior. De acordo com a polícia, o suspeito atraiu a vítima ao local do crime usando um pretexto: disse que ela poderia comprar carne por um preço muito abaixo do mercado. A armadilha teria sido usada para levá-la até o ponto da execução.

As autoridades descartaram latrocínio, já que os pertences da vereadora não foram levados. A principal linha de investigação aponta que a ordem para o assassinato partiu de um mandante que queria se vingar de uma dívida supostamente contraída pelo filho de Elisane. O objetivo, segundo a polícia, era causar sofrimento ao rapaz com a perda de um ente querido.

A investigação contou com análise de vestígios periciais, imagens de câmeras, dados telefônicos e depoimentos de testemunhas, o que permitiu a identificação do autor. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé e segue à disposição da Justiça. Uma motocicleta foi apreendida. As diligências continuam para identificar quem ordenou o crime. O jovem detido, cujo nome não foi divulgado, não quis delatar o mandante.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Carreira e homenagem

Eleita vereadora em 2024, Elisane era conhecida por sua atuação na saúde pública e na defesa dos direitos sociais, especialmente da comunidade quilombola. Em março deste ano, ela foi homenageada com o prêmio Mulheres de Luta 2025, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O presidente da Casa, deputado Valdeci Oliveira (PT), lamentou a morte da colega e pediu justiça. A bancada do PT também manifestou solidariedade à família da vereadora.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA