Polícia prende suspeitos de movimentar cerca de R$ 2 bi em golpes no interior de Goiás

Entre as vítimas, está uma rede de postos de combustíveis, que teve cerca cerca de cinco mil litros de combustíveis desviados

Divulgação/Polícia Civil de Goiás Polícia Civil de Goiás deflagrou a Operação Corujão no interior do Estado



Dois homens suspeitos de movimentar cerca de R$ 2 bilhões em golpes foram presos nesta quinta-feira, 27, em Hidrolândia, no interior de Goiás. Segundo as investigações, os crimes foram praticados entre os anos de 2021 e 2023. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos utilizavam as redes sociais para aplicar os golpes. Através de links maliciosos, as vítima eram direcionadas para sites onde suas informações pessoais eram subtraídas. Com as informações em mãos, a dupla abria outras contas, nos nomes das vítimas, para a aquisição de cartões de crédito ou financiamentos. Entre as vítimas, está uma rede de postos de combustíveis. Segundo a polícia, os suspeitos desviaram cerca de cinco mil litros de combustíveis, que segundo a corporação, equivale a R$ 30 mil. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Corujão. Os dois homens devem responder pelo crime de estelionato.