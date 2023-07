Falso taxista é preso com 41 cartões de crédito na zona oeste de SP

De acordo com as investigações, o suspeito alegava que o equipamento estava com problema e trocava o cartão da vítima por um falso sem que o passageiro percebesse

Divulgação/Polícia Militar de São Paulo Suspeito estava com 41 cartões de créditos no momento da prisão



A Polícia Militar (PM) de São Paulo prendeu, na noite da última segunda-feira, 27, um homem que fingia ser taxista para aplicar golpes em passageiros. Ele estava com 41 cartões de créditos no momento da prisão, ocorrida na Rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi, zona oeste da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito de 27 anos dirigia o táxi com placas falsas e fraudava máquinas de cartão de crédito para aplicar golpes nas vítimas. A PM apreendeu com ele oito máquinas de cartão. De acordo com a SSP, a dinâmica era simples: o suspeito alegava que o equipamento estava com problema e trocava o cartão da vítima por um falso sem que o passageiro percebesse. Depois, ele conseguia acessar a conta bancária das vítimas e fazia diversas transferências.