Polícia prende traficantes após número do Tribunal de Justiça do DF ser incluído em grupo de WhatsApp para venda de drogas

Grupo utilizava aplicativo de mensagens para divulgar e negociar os entorpecentes; seis suspeitos foram presos

Divulgação/Polícia Civil porções de maconha, cocaína e insumos, todos prontos para serem comercializados



A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um grupo de traficantes nesta terça-feira, 7. No total, seis suspeitos foram presos. As investigações começaram após uma situação inusitada. Um dos suspeitos acabou incluindo o número do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em um grupo de WhatsApp , espaço onde o grupo utilizava para divulgar e negociar os entorpecentes, por engano. Diante disso, a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) foi acionada e, após um trabalho de inteligência, identificou os suspeitos e prendeu os suspeitos que participavam do esquema. Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara de Entorpecentes de Brasília. Todos os integrantes foram presos em flagrante portando as substâncias vendidas através do aplicativo de mensagens. Durante a ação, os policiais apreenderam porções de maconha, cocaína e insumos, todos prontos para serem comercializados. Segundo a corporação, os presos foram encaminhados à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) e se encontram à disposição da Justiça para responder pelos crimes cometidos.