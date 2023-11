São Paulo chega a oito mortes decorrentes das chuvas que castigaram o Estado

Vítima estava internada após ser atingida por uma árvore, em Ibiúna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Temporal causou quedas de árvores em diversas cidades do Estado



A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmaram oito mortes em decorrentes das chuvas que atingiram o Estado na sexta-feira, 3. O novo óbito foi confirmado na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, nesta terça-feira, 7. A vítima foi atingida por uma árvore e estava internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras sete mortes foram confirmadas em sete cidades: duas na capital paulista, e uma em Limeira, Santo André, Suzano e Ilhabela. O órgão confirmou que atendeu cerca de cem desabamentos, , em ocorrências com danos em muros, casas e destelhamentos de imóveis. Foram mais de 2 mil chamados em 40 cidades. De acordo com a Defesa Civil, não há previsão de novas tempestades e vendavais para os próximos dias. O temporal deixou vários bairros da capital sem luz. A Enel prometeu a volta total de energia elétrica ainda nesta terça-feira. Cerca de 300 mil clientes permaneciam sem luz após o temporal. De acordo com a concessionária, 77 horas depois, aproximadamente 1.8 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2.1 milhões afetados. Em comunicado, a Enel afirmou que “os profissionais da companhia seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira”. Esta foi a promessa feita pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). Ainda conforme a Enel, como a rede foi atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação ocorre de forma gradual. A falta de energia elétrica tem prejudicado milhares de pessoas. Como a Jovem Pan mostrou, moradores e empresas de diversos segmentos calculam os prejuízos causados pela tempestade.