Polícia resgata jacaré dentro de escola pública no Pará

Estudantes da Escola Estadual Palmira Gabriel, no Pará, receberam uma “visita” na manhã de segunda-feira, 20. Um jacaré foi encontrado no terreno da unidade escolar, localizada na Avenida Augusto Montenegro. O animal foi resgatado e passa bem. Policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) foram acionados após a direção da escola localizarem o animal. Estudantes chegaram a filmar o animal sendo colocado no interior da viatura. Segundo a polícia, após a captura o jacaré passou por exames e foi encaminhado para o Parque Estadual do Utinga (Peut). A corporação recomenda que a população evite se aproximar de animais silvestres. Caso note a presença de um, a unidade da PM ou o Corpo de Bombeiros deve ser acionado para a realização do resgate. A Secretaria de Educação do Pará confirmou a informação. O local fica próximo de uma reserva ambiental. “A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que o animal foi encontrado no terreno da Escola Estadual Palmira Gabriel, nesta segunda-feira (20), e que a direção da unidade acionou o Batalhão de Polícia Ambiental, que fez o resgate do animal e o devolveu à natureza”, disse.