Policiais militares são afastados após dispararem projétil de airsoft e atingirem criança de 1 ano

Incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira, quando a bebê estava em uma motocicleta com seu pai no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo

Câmera de segurança Moto (circulada em vermelho) com o pai e bebê passa por carro de polícia, de onde agente efetuou disparo



Dois agentes da Polícia Militar, que estão sendo investigados por dispararem um projétil de airsoft que atingiu uma criança de apenas 1 ano, foram afastados de suas funções preventivamente. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). O incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (26), quando a bebê estava em uma motocicleta com seu pai, de 29 anos, no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. As câmeras de segurança da região registraram a ação dos policiais. Após perceber que a criança havia sido ferida, o pai a levou imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Júlio Tupy. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital Tide Setúbal, onde permanece internada até o momento. A SSP informou que os policiais envolvidos no incidente já foram identificados e afastados. Além disso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para esclarecer o ocorrido, e a Corregedoria acompanha o caso para tomar as medidas administrativas necessárias. Paralelamente, o 67° Distrito Policial (Jardim Robru) está conduzindo uma investigação policial sobre o caso.