Policiais são presos após entrarem em UPP acompanhados por uma mulher

Dois policiais militares da UPP Fazendinha, localizada no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, foram presos após supostamente terem levado uma mulher para a unidade, na última sexta-feira, 28. A cena foi flagrada por uma policial que viu os dois entrando na UPP acompanhados da viatura. Ela estranhou o ocorrido e entrou em contato com os superiores. Sobre o caso, a Secretaria de Estado de Polícia Militar emitiu nota informando que: “Os dois policiais foram detidos pela 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), sendo ouvidos a termo e conduzidos à Unidade Prisional da Corporação, em Niterói, onde permaneceram presos”. A pasta ainda informa que “a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e a Corregedoria Geral de Polícia Militar instauraram procedimentos apuratórios sobre o fato”.