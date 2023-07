Haddad avalia crescimento econômico e diz que desempenho do agronegócio foi promissor no primeiro semestre

Ministro da Fazenda também voltou a criticar o Banco Central e o Copom, dizendo que o comitê é ‘conservador’ e ‘pouco plural’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou neste sábado, 29, sobre as perspectivas de crescimento do Brasil para 2023. Em entrevista a um canal do Youtube, ele falou que o desempenho do agronegócio foi muito promissor no primeiro semestre e que isso compensará a desaceleração que deve ocorrer no segundo semestre. Ele disse também que não é momento de mostrar tanto otimismo porque é preciso trabalhar com a realidade econômica do país. Além disso, Haddad voltou a criticar o Banco Central (BC), especialmente a taxa básica de juros. O ministro disse que o Comitê de Política Monetária (Copom) é “conservador, pouco plural e monolítico”, e que o governo buscará tentar trazer um equilíbrio para o comitê. O governo Lula já indicou dois membros para compor o Copom. Haddad e a equipe econômica vêm dizendo que há espaço para baixar a taxa básica de juros, que está em 13,75%. Nas próximas reuniões do Copom, a taxa poderá sofrer alterações.

