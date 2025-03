Policial Federal aposentado é identificado como o ‘Senhor do Senhor das Armas’

Josias João do Nascimento é acusado de liderar uma rede que fornecia fuzis de Miami para o Rio de Janeiro

Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal encontra líder do esquema de envio de fuzis de Miami para o Rio de Janeiro



A Polícia Federal, através da Operação Cash Courier, desvendou que o verdadeiro responsável por um esquema de tráfico internacional de armas é o policial federal aposentado Josias João do Nascimento. Ele é acusado de liderar uma rede que fornecia fuzis de Miami para o Rio de Janeiro, abastecendo o Comando Vermelho. A operação está em andamento nas áreas da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, resultando no sequestro de bens avaliados em R$ 50 milhões.

Josias utilizava tanto pessoas físicas quanto jurídicas para adquirir imóveis e outros ativos, utilizando recursos oriundos da venda ilegal de armamentos. Ele se destacou como um dos principais responsáveis pelo fornecimento de fuzis que eram utilizados por traficantes ligados ao Comando Vermelho. A investigação revelou que era ele quem chefiava o controle de uma operação comandada por Frederik Barbieri, conhecido como “Senhor das Armas”, que atualmente está preso nos Estados Unidos.

Frederik Barbieri foi identificado como o responsável pela compra de 60 fuzis que foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Galeão em 2017. A Justiça já determinou o sequestro e o bloqueio de bens e ativos que totalizam R$ 50 milhões, relacionados às atividades da quadrilha. Barbieri, que reside na Flórida, foi condenado a uma pena de 12 anos e 8 meses de prisão por seu envolvimento no tráfico internacional de armas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório