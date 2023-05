Policial mata colegas de trabalho a tiros em base da Polícia Militar no interior de SP

Motivação ainda é desconhecida; oficial entrou em uma sala do batalhão e atirou contra dois agentes, que morreram no local

Reprodução/Google Street View Caso ocorreu na 3ª Companhia da Polícia Militar de Salto



Um policial militar matou dois colegas de trabalho a tiros dentro de uma base da Polícia Militar de São Paulo (SP), em Salto, no interior do Estado. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, 25, na 3ª Companhia da Polícia Militar de Salto. O atirador se entregou e foi preso. Segundo a PM, por volta das 9 horas, dois agentes foram atingidos por disparos de arma de fogo. O motivo ainda é investigado. As vítimas, o sargento Roberto da Silva e o capitão Josias Justi, comandante da PM na cidade, morreram no local. “Infelizmente, as vítimas entraram em óbito, estamos tomando todas as providências, a Polícia Judiciária Militar está em andamento e a Corregedoria da Instituição acompanha as apurações”, disse a PM. Segundo relato de testemunha, o policial trancou as vítimas em uma sala na 3ª Companhia da Polícia Militar de Salto e atirou contra os colegas. Ele estava armado com um fuzil.

A Prefeitura de Salto decretou luto oficial de três dias pelas mortes dos oficiais. “Com profunda consternação, a Prefeitura de Salto lamenta a morte do Capitão Josias Justi da Conceição Junior, Comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Salto, e do 2º Sargento Roberto da Silva, também integrante dessa Companhia, se solidarizando com familiares e amigos, pelas irreparáveis perdas. Em sinal de pesar, fica decretado luto oficial de três dias, devendo a bandeira do município ser hasteada a meio mastro, na sede do Paço Municipal e nas repartições municipais”, disse a administração municipal. A reportagem do site da Jovem Pan procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), mas não obteve retorno.