Policial Militar agride idosa com soco no interior de São Paulo

Segundo a SSP, o PM está afastado das atividades operacionais, e foi instaurado um inquérito que vai apurar todas as circunstâncias

Reprodução / Redes Sociais PM agredindo idosa no interior de SP



Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um policial militar agredindo uma idosa com um soco no rosto. Registrada nesta segunda-feira, 29, as imagens revelam inicialmente um policial imobilizando um homem no chão. Então, a senhora tenta interromper a abordagem e um segundo PM avança para cima dela. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes foram atender uma ocorrência de desentendimento entre dois irmãos que disputavam demarcação de terra no município de Igaratá, interior de São Paulo. Os PMs contaram que foram hostilizados e agredidos no local.

Após a abordagem policial, a senhora foi atendida em um pronto-socorro do município. Todos os envolvidos, incluindo os agentes, passaram por exames de corpo de delito. O caso foi registrado na delegacia local, onde foi aberto um inquérito para a apuração dos fatos. Desde já, a SSP informa que o PM envolvido está afastado das atividades operacionais e que foi instaurado um inquérito policial a fim de apurar todas as circunstâncias do ocorrido.