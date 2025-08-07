Policial militar é baleado no pescoço em Paraisópolis

Imagens registradas por um morador e publicadas nas redes sociais mostram o momento em que o agente da ROCAM entra em luta corporal com um suspeito antes do disparo

Reprodução/Redes Sociais Informações preliminares apontam foi levado consciente de helicóptero para o Hospital das Clínicas



Um policial militar foi baleado nesta quinta-feira (7), durante ação em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Segundo a PM, ele teve a arma roubada pelo suspeito logo após ser atingido. Informações preliminares apontam que o agente foi baleado no pescoço e levado consciente de helicóptero para o Hospital das Clínicas, na zona oeste. Imagens registradas por um morador e publicadas nas redes sociais mostram o momento em que o policial entra em luta corporal com um suspeito e acaba baleado no pescoço. O homem, então, sai correndo e o PM fica caído no chão, entre dois automóveis. No mês passado, um sargento das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) também foi baleado em Paraisópolis. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a PM teria sido recebida com tiros na noite do dia 10, durante um protesto na comunidade por causa da morte de um suspeito.

A morte do morador Igor Oliveira, de 24 anos, inclusive é alvo de investigação. Imagens registradas pelas câmeras corporais dos policiais mostram que o suspeito foi baleado quando ele já estava rendido, com as mãos na cabeça. A vítima não tinha antecedentes como adulto, mas registro de ato infracional por roubo e tráfico. Os cabos Renato Torquato da Cruz e Robson Noguchi de Lima, ambos do 16.º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), foram presos logo após a ação. Os advogados dos agentes alegam que eles agiram em legítima defesa.

Após a morte de Oliveira, ocorreram protestos generalizados na região de Paraisópolis. A PM afirma que os atos foram feitos por criminosos, mas reconhece que surgiram após os disparos contra o jovem. Barricadas com objetos queimados fecharam ruas de acesso à comunidade e o trânsito foi interrompido em parte das avenidas Giovanni Gronchi e Hebe Camargo, no Morumbi.]

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias