Incêndio de grandes proporções atinge polo industrial de Manaus

Na última terça-feira (5), um incêndio de grandes proporções atingiu duas empresas no polo industrial de Manaus, mobilizando mais de 200 agentes do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. O fogo teve início no galpão da fábrica EFA Motors, conhecida por fabricar veículos comerciais, e rapidamente se alastrou para as instalações da Valfim da Amazônia. A intensa fumaça gerada pelo incêndio chamou a atenção dos moradores da região, que prontamente registraram o avanço das chamas nas redes sociais. O incêndio, que começou ao meio-dia, durou mais de 15 horas e foi causado por uma faísca de solda que atingiu um produto químico na linha de produção.

A operação de combate ao incêndio foi uma verdadeira força-tarefa, contando com o apoio de cerca de 200 bombeiros e 26 viaturas, que trabalharam em sistema de revezamento para controlar as chamas. Além disso, a comunidade local se mobilizou de forma solidária, com motociclistas arrecadando e entregando alimentos e água aos profissionais envolvidos na operação. A Frente Parlamentar Cristã da Assembleia Legislativa do Amazonas também prestou apoio, fornecendo água e sucos para os voluntários. Dona Vanda, uma moradora da região, relatou o desespero durante o incêndio e a preocupação com o avanço da fumaça, que deixou os moradores em pânico.

Na manhã de quarta-feira, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, esteve no local e prestou solidariedade aos trabalhadores da fábrica. Ele lamentou profundamente o ocorrido, que resultou na destruição da única fábrica de veículos utilitários do polo industrial de Manaus. Mesmo após 24 horas do início do incêndio, equipes do Corpo de Bombeiros ainda permanecem na área para garantir o resfriamento e a segurança do local. A situação é monitorada de perto para evitar qualquer risco de reignição das chamas.

