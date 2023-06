Policial morre após ser baleado próximo ao Complexo do Alemão

Cabo Eduardo Resende, de 41 anos, foi atingido por criminosos que estavam dentro de um carro quando realizava policiamento nos arredores da comunidade

O cabo Eduardo Resende de Oliveira, de 41 anos, morreu nesta quinta-feira, 15, após ser atingido por criminosos que estavam dentro de um carro quando realizava policiamento na esquina das Avenidas do Itararé com Itaóca, nos arredores do Complexo de Comunidades do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro. O agente foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão e transferido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier, onde passou por cirurgia, porém não resistiu e morreu. O cabo Resende era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília e estava na corporação desde 2014. Ele deixa esposa e duas filhas. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do oficial.