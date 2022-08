Policial suspeito de atirar em campeão mundial de jiu-jítsu se entrega à Justiça

Henrique Otávio Oliveira prestou depoimento no final da tarde de domingo, 7, e deverá ser conduzido ao presídio militar Romão Gomes

Reprodução/Instagram/@leandolojj Leandro Lo foi baleado na cabeça por um policial militar na madrugada deste domingo



Henrique Otávio Oliveira, policial militar suspeito de atirar no campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo na madrugada deste domingo, 7, em São Paulo, se entregou à polícia no final da tarde. Segundo o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, ele se apresentou à 17ª Delegacia Policial, no Ipiranga, na Zona Sul, após ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça. A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirma que ele prestou depoimento e deverá ser conduzido ao presídio militar Romão Gomes. Leandro Lo foi baleado na cabeça com um tiro único disparado por Henrique Oliveira. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo enviadas à equipe de reportagem da Jovem Pan, o incidente ocorreu no Clube Sírio, na Avenida Indianópolis, bairro da Saúde, zona sul da capital paulista. De acordo com a pasta, houve uma discussão entre o agente de segurança e o esportista e o policial realizou um disparo na cabeça da vítima. Lo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Saboya, onde permanece em estado grave.

*Com informações da Agência Estado