Lutador Leandro Lo é baleado por policial militar durante show em SP

Ação criminosa ocorreu após uma confusão entre o agente de segurança e o esportista; Polícia Militar solicitou a prisão preventiva do autor do disparo

Reprodução/Instagram/@leandolojj Leandro Lo foi baleado na cabeça por um policial militar na madrugada deste domingo



O lutador e oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, de 33 anos, foi baleado na cabeça com um tiro único disparado por um policial militar na madrugada deste domingo, 7. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo enviadas à equipe de reportagem da Jovem Pan, o incidente ocorreu no Clube Sírio, na Avenida Indianópolis, bairro da Saúde, zona sul da capital paulista. De acordo com a pasta, houve uma discussão entre o agente de segurança e o esportista e o policial realizou um disparo na cabeça da vítima. Lo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Saboya, onde permanece em estado grave. A Polícia Militar lamentou o ocorrido e informou que solicitou a prisão preventiva do autor do disparo. O caso foi registrado no 16º DP (Vila Clementino) como tentativa de homicídio. O advogado Ivã Siqueira Júnior, que representa o lutador, bem como o Clube Sírio, foram procurados e não responderam até a publicação desta reportagem.