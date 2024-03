Polícias do RJ prendem nove milicianos na Avenida Brasil; outros seis ficaram feridos

Houve troca de tiros durante o confronto na Zona Oeste do Rio de Janeiro; criminosos eram monitorados há meses

Reprodução Grupo integra a organização criminosa de Luís Antônio da Silva Braga, o "Zinho"



Uma ação de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um grupo de milicianos na Avenida Brasil, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 7. Houve troca de tiros durante o confronto, que terminou com a prisão de nove criminosos e a apreensão de fuzis e coletes balísticos. Durante a ação, seis milicianos ficaram feridos e foram encaminhados sob custódia para o Hospital Municipal Pedro II. A ação ocorre após meses de monitoramento e teve integração com a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), e com a Polícia Militar. Segundo investigações e levantamentos de inteligência da Draco, o grupo integra a organização criminosa de Luís Antônio da Silva Braga, o “Zinho”, preso no final do ano passado.