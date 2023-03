Políticos e famosos lamentam morte de Paulo Caruso: ‘Uma vida desenhando a história’

Cartunista que estava desde 1987 no ‘Roda Viva’ foi homenageado por Lula, Tarcísio de Freitas, Gilberto Gil e outras personalidades; veja

Reprodução/Instagram/caruso.paulo Paulo Caruso recebeu diversas homenagens neste sábado, 4; ele morreu aos 73 anos



A morte de Paulo Caruso neste sábado, 4, foi lamentada por políticos e famosos, que prestaram suas homenagens nas redes sociais. O cartunista, caricaturista e chargista tinha 73 anos e desde 1987 fez parte do “Roda Vida”. A TV Cultura, emissora responsável pelo programa de entrevistas, disse em nota que “com suas caricaturas e charges, Caruso faz parte da história política e social do Brasil’. No perfil oficial da atração no Twitter, o cartunista foi homenageado: “Obrigado, Caruso, por tantos anos contribuindo e animando o ‘Roda Viva’ com seus desenhos. Fará uma falta enorme. Um gênio que nos deixa”. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou no Twitter: “Paulo Caruso foi um grande desenhista e cronista político, com uma criatividade inesgotável, retratou com talento e consciência o dia a dia que constrói nossa história recente. O seu traço veloz e seu humor já são parte da memória nacional”.

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas declarou: “Em minhas passagens pelo programa ‘Roda Viva’, saía sempre ansioso para ver o que as mãos do Paulo Caruso haviam traçado. Quanto brilhantismo! E que perda tão lamentável e precoce. Que Deus conforte o coração de todos que o cercavam. O seu legado e talento, certamente, permanecerão”. O ex-presidente Michel Temer escreveu: “Paulo Caruso passou uma vida desenhando a história do Brasil enquanto ela acontecia. Desse trabalho nasceu o autorretrato do talento, da competência e da amorosidade que ele sempre teve com seus personagens e com seu país. Vai fazer muita falta”. O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes disse: “Descanse em paz, Paulo Caruso. As charges que me deste de presente ficarão sempre guardadas nas paredes de meu gabinete e de minha memória”.

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite postou uma caricatura que Caruso fez dele e comentou: “O cartunismo brasileiro perdeu hoje o traço marcante e sagaz de Paulo Caruso. Tive a honra de ser desenhado por ele em uma edição do ‘Roda Vida’, em meio à pandemia. Sua obra sempre nos fez refletir sobre o Brasil que somos e queremos ser. Meus sentimentos a amigos e familiares”. O ex-governador de São Paulo Márcio França publicou fotos com o cartunista e falou: “Meus sentimentos aos amigos e familiares do talentosíssimo Paulo Caruso. Sagaz, veloz e extremamente criativo, ele deixa um legado importante! Guardo com muito carinho os cartuns que recebi dele”. O cantor Gilberto Gil se manifestou: “Que ele descanse em paz”. O cartunista Mauricio de Sousa elogiou Caruso: “Paulo e suas ilustrações criadas de momento. Essa é uma das boas lembranças com o cartunista de traço elegante e criativo que sempre admirei. Paulo Caruso está na história”. A página do Memorial da América Latina lamentou a morte do cartunista, já o perfil da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo destacou que Caruso “teve sua vida dedicada às artes” e que “deixa um legado na cultura e também muita saudade”.

Obrigado, Caruso, por tantos anos contribuindo e animando o #RodaViva com seus desenhos. Fará uma falta enorme. Um gênio que nos deixa! #Luto #PauloCaruso pic.twitter.com/V2uwOtA2CM — Roda Viva (@rodaviva) March 4, 2023

Aqui, eu no Roda Viva em 2009, em uma das vezes que estive no programa com o Paulo e suas ilustrações criadas de momento. Essa é uma das boas lembranças com o cartunista de traço elegante e criativo que sempre admirei. Paulo Caruso está na história! pic.twitter.com/jrLqGzhCVS — Mauricio de Sousa (@mauriciodesousa) March 4, 2023

amanhecemos com a notícia da passagem do talentoso Paulo Caruso. Que ele descanse em paz. 💙 #EquipeGil pic.twitter.com/TmRmNbzqWr — Gilberto Gil (@gilbertogil) March 4, 2023

Paulo Caruso foi um grande desenhista e cronista político, com uma criatividade inesgotável, retratou com talento e consciência o dia-a-dia que constrói nossa história recente. O seu traço veloz e seu humor já são parte da memória nacional. — Lula (@LulaOficial) March 4, 2023

Em minhas passagens pelo programa Roda Viva, saía sempre ansioso para ver o que as mãos do Paulo Caruso haviam traçado. Quanto brilhantismo! E que perda tão lamentável e precoce. Que Deus conforte o coração de todos que o cercavam. O seu legado e talento, certamente, permanecerão pic.twitter.com/SMA1ByG3Cr — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 4, 2023

O cartunismo brasileiro perdeu hoje o traço marcante e sagaz de Paulo Caruso. Tive a honra de ser desenhado por ele em uma edição do @rodaviva, em meio à pandemia. Sua obra sempre nos fez refletir sobre o Brasil que somos e queremos ser. Meus sentimentos a amigos e familiares. pic.twitter.com/3ESUeS55On — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 4, 2023

Meus sentimentos aos amigos e familiares do talentosíssimo Paulo Caruso. Sagaz, veloz e extremamente criativo, ele deixa um legado importante! Guardo com muito carinho os cartuns que recebi dele. Fotos 1 e 2: Rodrigo Francisco – 2020

Fotos 3 e 4: Ciete Silverio – 2018 pic.twitter.com/YDOeeKZZMB — Márcio França (@marciofrancasp) March 4, 2023

Lamentamos o falecimento do excepcional cartunista e ilustrador Paulo Caruso. Ele desenhava ao vivo semanalmente no programa @rodaviva , da @tvcultura, teve sua vida dedicada às artes, deixa um legado na cultura e também muita saudade! pic.twitter.com/T1QW2OVlrf — Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@CulturaSP) March 4, 2023