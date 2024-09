Poluição do ar em Brasília atinge níveis alarmantes após incêndio no Parque Nacional

Problema é causado pela fumaça do incêndio ocorrido na capital federal, que consumiu 1,4 mil hectares do Parque Nacional

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Incêndio devastador que atingiu 1,4 mil hectares do Parque Nacional de Brasília



A capital federal, Brasília, enfrenta um grave problema de poluição do ar, que aumentou em 350 vezes devido a um incêndio devastador que atingiu 1,4 mil hectares do Parque Nacional de Brasília. A concentração de partículas finas, conhecidas como PM 2,5, saltou de 4 microgramas por metro cúbico para alarmantes 1.300 μg/m³. O Instituto Alana, em conjunto com o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), destaca a urgência da situação e a necessidade de informar a população sobre os riscos associados.

A monitorização da qualidade do ar na cidade é considerada inadequada, uma vez que o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) divulga dados apenas a cada seis dias. Essa lacuna na informação é preocupante, especialmente em um momento crítico como o atual.

A médica Evangelina Araújo orienta a população a adotar medidas de precaução, como permanecer em ambientes fechados e utilizar purificadores de ar. Ela também recomenda evitar atividades físicas ao ar livre, uma vez que a qualidade do ar está comprometida. Para proteção adicional, o uso de máscaras N95 ou PFF2 é aconselhado, pois elas são eficazes contra as partículas finas presentes no ar.

