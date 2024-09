Hackers iranianos atacam campanha de Trump, diz FBI

Segundo o FBI disse em comunicado, Irã tenta, novamente, influenciar a campanha política do país americano

Hackers associados ao Irã têm enviado e-mails contendo informações obtidas de forma ilícita da campanha republicana de Donald Trump para membros da equipe de reeleição do presidente Joe Biden, conforme revelaram agências de segurança dos Estados Unidos. O FBI, juntamente com a Agência de Cibersegurança e Infraestrutura e o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, indicaram que não há evidências de que os destinatários tenham respondido a essas mensagens.

Desde junho, esses hackers têm direcionado material confidencial da campanha de Trump a veículos de comunicação nos Estados Unidos. Essa ação é interpretada como parte de uma estratégia do Irã para criar divisões e minar a confiança no sistema eleitoral americano. A equipe de campanha de Kamala Harris classificou os e-mails como uma “atividade maliciosa inaceitável”.

Em agosto, as autoridades americanas acusaram o Irã de conduzir uma operação que visava as campanhas de ambos os candidatos à presidência, além de realizar ações de influência para intensificar a discórdia política no país. O governo iraniano, por sua vez, refutou as alegações de interferência nos assuntos internos dos Estados Unidos.

