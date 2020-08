Pontos turísticos do Rio reabrem com descontos e restrições

Depois de cinco meses fechados, Pão de Açúcar, Cristo Redentor e outras atrações voltam a receber cariocas e turistas com protocolos de segurança

Ricardo Moraes/Reuters Atrações reabrem com uso obrigatório de equipamentos de segurança e distanciamento social



Alguns dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro voltam a receber visitantes neste sábado, 15, depois de quase cinco meses fechados por causa da pandemia do novo coronavírus. Com desconto nas entradas e restrições para a circulação de pessoas, reabrem o Bondinho do Pão de Açúcar, o aquário AquaRio, a roda gigante Rio Star e os dois acessos ao Cristo Redentor: o Trem do Corcovado e o Paineiras Corcovado.

Com a transmissão da doença ainda presente na cidade, serão adotados protocolos como a obrigação do uso de máscaras, o distanciamento mínimo entre os visitantes, a aferição de temperatura e capacidade de lotação reduzida. O Bondinho do Pão de Açúcar funcionará com apenas dois terços da capacidade, e a roda gigante RioStar e o Trem do Corcovado limitarão sua capacidade à metade do total de público.

Na última quarta-feira, 12, os pontos turísticos cariocas lançaram a campanha Redescubra o Rio, com descontos de 30% a 50% para moradores da cidade, que precisam apresentar comprovante de residência. Na quinta-feira, 13, o Cristo Redentor passou por um processo de desinfecção para receber os turistas. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que já estava recebendo visitas com horário agendado desde 9 de julho, também aderiu à campanha.

Para marcar o retorno das atividades, os pontos turísticos realizaram uma iluminação noturna nesta sexta, 14, e uma cerimônia no Cristo Redentor, da qual participaram o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, e a secretária Estadual de Turismo do Rio de Janeiro, Adriana Homem de Carvalho.

*Com Agência Brasil