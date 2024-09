Por mais efetivo no combate à queimadas, Tarcísio paga extra para bombeiros de folga

Governador de São Paulo estuda medidas para ampliar frente de combate; nesta sexta-feira (13), ele se reúne com Marina Silva e Nídia Trindade

LOURIVAL IZAQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO A medida é uma novidade do Gabinete de Crise, criado há 3 semanas para gerenciar ações de monitoramento e de controle da situação



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai disponibilizar recursos pelo Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar) para os homens do Corpo de Bombeiros que optem por trabalhar combate às queimadas no Estado. A Diária Especial permite à corporação trabalhar voluntariamente nas folgas, com direito a uma remuneração adicional. A medida é uma novidade do Gabinete de Crise, criado há 3 semanas para gerenciar ações de monitoramento e de controle da situação, que visa aumentar o efetivo atuando nos focos de incêndio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A decisão deve ser anunciada depois de uma reunião programada para acontecer hoje (13), às 11h, no Palácio dos Bandeirantes, com 9 coordenador estadual de proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, q secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e o secretário de Saúde, Eleuses Paiva. Mais tarde, às 15h, Tarcísio se reúne com a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a Ministra da Saúde, Nísia Trindade. Pessoas ligadas ao governador afirmam que foi o governo federal quem pediu a reunião, e Tarcísio diz que fará “um relato” da situação atual do estado.

À Jovem Pan, o governador disse que tem “combatido os focos com todos os nossos meios”. “Hoje são 15 aeronaves sendo empregadas, todo nosso efetivo de bombeiros. Estamos empregando os meios dos privados (carros-pipa, equipamentos de engenharia e brigadistas), fizemos uma grande articulação e preparação da rede de saúde para atender casos de problemas respiratórios – estabelecendo condutas para os casos de necessidade de suporte ventilatório, enviando insumos e medicamentos e disponibilizando médicos de especialidades via telemedicina para todos os municípios. Também estamos trabalhando nas linhas de crédito e na subvenção do seguro rural, para os agricultores”, completa.