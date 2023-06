Por que 28 de junho é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+?

Data marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+; mas você conhece a história por trás desse marco no calendário?

Arquivo Pessoal/Guilherme Barbosa Parada do Orgulho LBBTQIA+ de São Paulo é uma das maiores do mundo



Os anos 1950 e 1960 nos Estados Unidos foram caracterizados por uma política intensa de repressão à diversidade sexual. Naquela época, gays e lésbicas eram proibidos de frequentar bares, e travestis poderiam ser presas por vestirem roupas “femininas”. O Stonewall Inn, localizado em Greenwich Village, na cidade de Nova York, era um bar que permitia a entrada de pessoas gays, o que o tornou um local popular entre a comunidade LGBTQIA+. No dia 28 de junho de 1969, o bar se tornou o epicentro de uma revolução pela garantia dos direitos fundamentais. A revolta de Stonewall foi uma resposta às frequentes batidas policiais e à opressão enfrentada pela comunidade LGBTQIA+ na época. Na noite de 28 de junho de 1969, quando a polícia invadiu o bar, as pessoas presentes decidiram resistir e enfrentar a violência, em vez de se submeterem às prisões e humilhações habituais.

A partir desta data, uma série de manifestações tomaram conta das ruas ao redor do bar, marcando o início de um movimento pela luta e respeito da comunidade LGBTQIA+ em todo o mundo. Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera foram figuras importantes e precursoras dessa luta. Juntas, elas criaram a STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), uma organização de acolhimento a jovens trans e pessoas não-brancas sem-teto. Infelizmente, Marsha perdeu a vida durante essa tomada de frente do movimento. Ela foi encontrada sem vida no dia 6 de julho de 1992, no píer do rio Hudson. No entanto, a polícia de Nova York considerou o caso como um suicídio. Porém, a versão dada pelas autoridades é contestada pelos amigos e conhecidos de Marsha que lutam, até os dias de hoje, por justiça pela morte da ativista.

Portanto, o mês de junho é conhecido internacionalmente como mês do orgulho, e a data do dia 28 marca o dia em que a comunidade LGBTQIA+ começou a lutar por seus direitos e garantias fundamentais. Durante todo mês, paradas LGBTQIA+ acontecem em vários lugares do mundo — São Paulo obtém o recorde de maior evento neste segmento. O mega evento que ocorreu na Avenida Paulista no último dia 11 de junho reuniu cerca de 4 milhões de pessoas e movimentou a economia da cidade em diferentes setores.