‘Por que não fizeram teste de bafômetro’, questiona filho de motorista que morreu após acidente com Porsche

Após a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que teve o carro atingido por umno último domingo (31), Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, se apresentou ao 30º Distrito Policial do Tatuapé, zona leste, na segunda-feira (1°), quase 40 horas depois do acidente. No mesmo momento, o corpo de Viana estava sendo enterrado em Guarulhos, na Grande São Paulo. “Meu pai não merecia essa crueldade”, diz um dos filhos da vítima, Lucas Morais, 28 anos, também motorista por aplicativo. “Por que não fizeram o bafômetro ? Por que liberaram [o motorista do Porsche]? Não entendo muito de lei, mas não podem liberar ninguém depois de um acidente daquele”, continua. Viana era pai de três filhos, evangélico e muito brincalhão, conforme os amigos.