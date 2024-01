Porto Alegre e cidades vizinhas estão há mais de 35 horas sem energia devido ao forte temporal que atingiu a região 

Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 51 municípios registraram estragos devido às chuvas; moradores de pelo menos dez bairros da capital gaúcha realizaram protestos exigindo a manutenção da rede elétrica

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO RS - CLIMA-TEMPO-CHUVA-INTENSA - GERAL - Clima tempo - Chuva intensa atinge Caxias do Sul, município do estado do Rio Grande do Sul, nesta terça (28). 28/11/2023



Após mais de 35 horas do forte temporal que atingiu Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul, cerca de 454 mil clientes das concessionárias de energia continuam sem luz nesta quinta-feira, 18. Além disso, há relatos de falta de água e de internet. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 51 municípios registraram estragos devido às chuvas, incluindo a queda de uma marquise de um supermercado em Cachoeirinha, que resultou na morte de um homem. Revoltados com a situação, moradores de pelo menos dez bairros da capital gaúcha realizaram protestos exigindo a manutenção da rede elétrica. A expectativa é de que o restabelecimento total da energia ocorra entre sexta-feira, 19, e sábado, 20, segundo o presidente da CEEE-Equatorial, Riberto José Barbarena.

Em meio à falta de energia, shoppings e supermercados se tornaram pontos disputados para carregar celulares e outros equipamentos nas tomadas. A concessionária RGE informou que, até as 10h desta quinta-feira, 310 mil clientes de sua área de cobertura estavam sem energia, sendo 200 mil deles na região metropolitana de Porto Alegre. As demais regiões afetadas foram a Central, com 33 mil clientes sem luz, e os vales do Rio Pardo, dos Sinos e do Taquari, com 25 mil, 11 mil e 27 mil clientes afetados, respectivamente. Já a CEEE-Equatorial, que atende principalmente Porto Alegre, possui 144 mil clientes sem luz, sendo que 74% dos pontos afetados no dia 16 já foram restabelecidos.

A empresa deslocou funcionários de outras regiões do país para auxiliar no restabelecimento em Porto Alegre, onde centenas de árvores caíram sobre os fios. O prefeito Sebastião Melo solicitou a doação de motosserras para ajudar na remoção das árvores. Além disso, a falta de energia elétrica prolongada também ameaça o abastecimento de água na cidade, já que não há geradores nas estações de tratamento.