Porto Alegre tem apenas duas estações de água funcionando, diz prefeito

Cerca de 70% da capital gaúcha está sem acesso à água potável; prefeitura fez apelo por racionamento

DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Alagamento na Avenida Voluntários da Pátria, no centro da cidade de Porto Alegre



Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, encontra-se em um dos momentos mais críticos de sua história. A cidade está sendo assolada por inundações sem precedentes, desencadeando uma crise de proporções gigantescas. Em uma coletiva de imprensa neste domingo (5), o prefeito Sebastião Melo (MDB), ao lado do vice-prefeito Ricardo Gomes e outras autoridades, delineou os esforços em curso para resgatar e acolher os afetados. A situação é grave, com mais de 6.000 pessoas já abrigadas em locais seguros, e uma mobilização massiva de voluntários, o Exército Brasileiro, bombeiros e cidadãos comuns, que têm contribuído com barcos e jet skis para as operações de resgate. O Rio Guaíba chegou à marca histórica de 5,3 metros. Um dos desafios mais críticos enfrentados pela cidade é o abastecimento de água. Atualmente, com apenas duas estações de tratamento em funcionamento, cerca de 70% de Porto Alegre está sem acesso à água potável.

A complexidade da operação de resgate é acentuada pela dificuldade de acesso a certas áreas, tornando as embarcações essenciais para alcançar aqueles que estão isolados. O vice-prefeito Gomes ressaltou a importância da colaboração entre diferentes entidades e a urgente necessidade de mais voluntários que possam disponibilizar barcos. Com 93 bairros afetados, a cidade está em um esforço contínuo para atender às necessidades emergenciais dos cidadãos, incluindo medidas como a suspensão das aulas e apelos para o uso consciente da água.

Em meio à adversidade, o prefeito Melo fez um apelo à solidariedade e ao apoio contínuo da população. Ele enfatizou a necessidade de evitar a disseminação de informações falsas e de focar os esforços na salvação de vidas. A gratidão foi expressa às inúmeras organizações e voluntários que têm se dedicado a ajudar, ressaltando que a prioridade é o resgate e a segurança de todos os afetados. Estados como São Paulo e Minas Gerais também ofereceram assistência técnica.