Pacheco e Lira defendem pacote de medidas para socorrer o Rio Grande do Sul

Presidente da Câmara convocará os líderes da Casa para discutir o que pode ser feito; chefe do Senado pediu desburocratização

O Rio Grande do Sul enfrenta um desafio após as enchentes, com a necessidade de medidas extraordinárias para a reconstrução. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se comprometeram a trabalhar em conjunto para elaborar um pacote de ações que reduza a burocracia e amplie o socorro financeiro ao estado. Lira convocou uma reunião do colégio de líderes da Câmara para discutir as medidas a serem tomadas. Já Pacheco destacou a importância de reduzir a burocracia para agilizar a reconstrução do Estado. Ambos ressaltaram a responsabilidade do Congresso Nacional em elaborar medidas extraordinárias para enfrentar a situação.

O ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, anunciou que a Corte trabalhará para criar um regime jurídico especial e transitório para o Rio Grande do Sul. Após sobrevoarem a região metropolitana de Porto Alegre, os líderes se reuniram com autoridades locais e prefeitos para discutir as necessidades emergenciais do estado. O governador Eduardo Leite (PSDB) solicitou a criação de linhas especiais de crédito para os municípios afetados e defendeu a flexibilização da legislação fiscal. Além disso, os Estados do Sul, Sudeste e Goiás têm pressionado por uma renegociação das dívidas com a União, buscando mudanças no indexado. A proposta de correção do débito, inicialmente prevista para abril, deverá ser enviada ao Congresso ainda este mês.

