Porto Velho enfrenta crise de poluição e decreta estado de emergência por incêndios florestais

Até agora, foram contabilizados 5,88 mil focos, um número que mais que dobra os 2,4 mil registrados no mesmo período do ano passado

Divulgação/Governo do Estado de Rondônia Incêndios em Rondônia deixaram o estado em nível de poluição perigoso



Porto Velho enfrentou, nesta quinta-feira (29), uma grave crise de poluição, com a medição de material particulado atingindo 621 microgramas por metro cúbico. Esse valor é alarmante, superando em mais de 13 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estabelece um teto de 45 metros cúbicos. A cidade foi classificada como tendo um nível de poluição perigoso, o que implica em sérias recomendações para a população, como evitar atividades externas e utilizar máscaras. O estado de Rondônia tem enfrentado um aumento significativo no número de focos de incêndio desde o início do ano. Até agora, foram contabilizados 5,88 mil focos, um número que mais que dobra os 2,4 mil registrados no mesmo período do ano passado.

Essa situação crítica levou o governo estadual a declarar estado de emergência em decorrência dos incêndios florestais, além de implementar uma proibição do uso do fogo em todo o território por um período de 90 dias. As autoridades locais, incluindo a prefeitura de Porto Velho e o governo do estado, foram procuradas para fornecer informações sobre as ações que estão sendo tomadas para proteger a saúde da população diante dessa crise ambiental. No entanto, até o momento, não houve resposta das instituições sobre as medidas que estão sendo adotadas.

