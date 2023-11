Candidatos iniciam segundo dia com prova de matemática e ciências da natureza

Participantes terão cinco horas para responder 90 questões; ao todo, foram mais de 3,9 milhões de inscritos para o exame, considerado o principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil

CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de candidatos para o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio



Neste domingo, 12, acontece o segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em todo o país. Os candidatos terão cinco horas para realizar as provas de Ciências da Natureza e Matemática, com 45 questões cada. Os portões foram abertos às 12h e serão fechados às 13h, horário de Brasília. Mais de 3,9 milhões de candidatos estão inscritos na prova deste ano, sendo que cerca de 2,8 milhões compareceram à prova no último domingo, que abordou conhecimentos de linguagens, ciências humanas e a redação. Os resultados oficiais do Enem serão divulgados no dia 24 de novembro, de acordo com o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Os candidatos terão que aguardar a divulgação do gabarito oficial. O Enem se tornou o principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil. As notas obtidas nas provas podem ser utilizadas para concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bolsas de estudo em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os candidatos que foram alocados a mais de 30 quilômetros de sua residência poderão solicitar a reaplicação da prova nos dias 12 e 13 de dezembro. Para isso, será necessário preencher um formulário específico na Página do Participante entre os dias 13 e 17 de novembro. O Inep analisará cada pedido individualmente para avaliar a possibilidade de reaplicação. Durante a realização da prova, os candidatos devem seguir as regras apresentadas pelos fiscais, como retirar previamente da bolsa ou mochila os materiais essenciais, como caneta, documento de identificação e o cartão de inscrição. É importante também ficar atento ao celular, pois alguns aparelhos podem acionar o alarme mesmo estando desligados. Caso o celular emita qualquer sinal, o candidato será desclassificado. Para evitar problemas, é recomendado desativar os alarmes antes de desligar o aparelho.