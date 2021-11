Postos de combustíveis são incendiados na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Via chegou a ser parcialmente interditada, mas já foi liberada; agentes Polícia Civil estão coletando imagens de câmeras de segurança para futuras diligências

Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil Polícia Civil fluminense investiga os possível autores dos incêndios



Dois postos de combustíveis foram incendiados na madrugada desta quinta-feira, 11, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Os casos aconteceram na região de Santa Cruz, próximo a Rio-Santos, na Zona Oeste, por volta das 2h30. Não houve feridos. Parte da via expressa, no sentido Itaguaí, chegou a ser parcialmente interditada, mas foi liberada por volta das 6h, segundo informações do Centro de Operações do Rio. Agora, a Polícia Civil fluminense investiga os possível autores dos incêndios no 36º Departamento de Polícia. “Os agentes estão coletando imagens de câmeras de segurança, que serão analisadas, e realizam diligências para esclarecer os fatos”, disse em nota. No Twitter, a Polícia Militar informou que, em função dos episódios, o policiamento na região foram intensificado. “Policiais militares do #27BPM (Santa Cruz) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas intensificam o policiamento na Avenida Brasil, altura de Santa Cruz, onde ocorreram dois incêndios em postos de combustíveis na madrugada desta quinta-feira”, diz a publicação. Ainda não há informações sobre a autoria dos crimes.