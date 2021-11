Rio de Janeiro receberá 1,2 milhão de doses de vacinas até a próxima semana

Remessa será uma das maiores entregues ao Estado durante a campanha de imunização contra a Covid-19

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Entrega será de compostos da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen



O Rio de Janeiro deve receber mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 até a próxima semana. Essa será uma das maiores remessas entregues ao Estado durante a campanha de imunização. Até o próximo dia 18, segundo o cronograma do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro vai receber 1,2 milhão de doses para repasse aos 92 municípios fluminense. A entrega será de compostos da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen. O Estado e a capital fluminense tentam acelerar a vacinação contra a Covid-19. Os resultados dessa campanha tem sido positivos, com queda no número de casos, mortes, internações e menor demanda sobre o sistema de saúde. Ao, 52% da população já está com a cobertura vacinal completa. Enquanto na capital carioca, 87,5% dos cidadãos já tomaram a primeira dose, enquanto que 71,5% estão com as duas doses.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga