Praia de Fernando de Noronha é eleita melhor do mundo; veja lista

Premiação foi organizada por empresa da área do turismo e foi elaborada com base nos relatos de viajantes nos últimos 12 meses; Ipanema também aparece na lista

MARCELO LOUREIRO/AE/AE Brasil desbancou países do caribe e Austrália para conquistar a primeira posição



A premiação Traveler’s Choice Best Of The Best de 2023, organizado pela Tripadvisor e divulgada nesta terça-feira, 28, elegeu as melhores praias do mundo e a primeira colocada fica no Brasil. A Baía do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi eleita como a melhor praia do mundo. O ranking foi elaborado com base nas avaliações de viajantes coletadas nos últimos 12 meses. A praia brasileira desbancou a Eagle Beach, em Aruba, e a Cable Beach, na Austrália, que completam o top 3 do ranking. Além da Baía do Sancho, a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, também aparece entre as 25 melhores do mundo, ocupando a 19º posição no ranking.

Veja a lista das 10 melhores colocadas do ranking: