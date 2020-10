Prateleiras de supermercado desabam e deixam um morto e feridos no Maranhão

O óbito confirmado é de uma das colaboradoras do local, identificada como Elaine Rodrigues

Reprodução/Jovem Pan O acidente foi gravado por câmeras de segurança e as suspeitas são de que tenha sido causado por uma empilhadeiras



O desabamento das prateleiras com produtos em um supermercado da maior rede varejista do Maranhão, em São Luís, aconteceu por volta das 21h14 da sexta-feira, 2, e deixou um morto e pelo menos oito feridos. O óbito confirmado é de uma das colaboradoras do local, identificada como Elaine Rodrigues, que estava trabalhando no local na hora do desabamento e morava no Bairro Cantinho do Céu. O acidente foi gravado por câmeras de segurança e as suspeitas são de que tenha sido causado por uma empilhadeira, que causou um efeito dominó. Elaine foi resgatada já sem vida e o corpo foi encaminhado ao IML.