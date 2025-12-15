Capital tem mais de 18 mil residências com falta de energia, de acordo com a última atualização da concessionária, às 5h19 desta segunda-feira (15); na Região Metropolitana, Cotia é o município mais afetado

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Prazo da Enel não é cumprido e 29 mil clientes permanecem sem luz em SP



A falta de energia elétrica segue atingindo diversas regiões de São Paulo na manhã desta segunda-feira (15). Ao todo, 29.140 clientes continuam com o serviço interrompido em toda a área de concessão da Enel, que atende mais de 8 milhões de residências no Estado.

Somente na capital, 18.639 residências permanecem sem luz, segundo o Mapa da Falta de Luz em São Paulo, atualizado às 5h19 pela Enel. O número corresponde a 0,32% dos 5,8 milhões de imóveis da cidade.

Na Região Metropolitana, Cotia é o município mais afetado, com 3.158 residências ainda sem fornecimento de energia. A concessionária havia prometido restabelecer completamente o abastecimento até o fim do domingo (14).

Já na sexta-feira (12), a Justiça de São Paulo acolheu uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública que determinava o restabelecimento de energia elétrica aos imóveis ainda afetados pelo “apagão” em até 12 horas. A multa, em caso de descumprimento, foi fixada em R$ 200 mil/hora.

No sábado (13), a Enel divulgou que o fornecimento de energia seria restabelecido até o final de domingo.

Desde a quarta-feira (10), a cidade chegou a ter um pico de 2,2 milhões de imóveis, afetando milhões de habitantes em variadas regiões. Segundo alerta da Defesa Civil de São Paulo, há risco elevado de transtornos em todo o Estado até a próxima terça-feira (16).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert