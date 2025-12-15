Lula parabeniza José Antonio Kast pela vitória nas eleições do Chile
Presidente brasileiro deseja êxito ao conservador, elogia processo democrático e promete fortalecer a integração regional e os laços bilaterais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “cumprimentou” o candidato conservador José Antonio Kast pela vitória nas eleições presidenciais do Chile neste domingo (14).
Em publicação no X, Lula também saudou o povo chileno pela “participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado”. “Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato”, escreveu.
O petista também prometeu trabalhar com o novo governo chileno para fortalecer as “excelentes” relações bilaterais, os “sólidos” laços econômico comerciais, a integração regional e a “manutenção da América do Sul como zona de paz”.
