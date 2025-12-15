Jovem Pan > Notícias > Mundo > Lula parabeniza José Antonio Kast pela vitória nas eleições do Chile

Lula parabeniza José Antonio Kast pela vitória nas eleições do Chile

Presidente brasileiro deseja êxito ao conservador, elogia processo democrático e promete fortalecer a integração regional e os laços bilaterais

  Por Jovem Pan
  15/12/2025 06h42 - Atualizado em 15/12/2025 06h42
Lula parabeniza José Antonio Kast pela vitória nas eleições do Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “cumprimentou” o candidato conservador José Antonio Kast pela vitória nas eleições presidenciais do Chile neste domingo (14).

Em publicação no X, Lula também saudou o povo chileno pela “participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado”. “Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato”, escreveu.

O petista também prometeu trabalhar com o novo governo chileno para fortalecer as “excelentes” relações bilaterais, os “sólidos” laços econômico comerciais, a integração regional e a “manutenção da América do Sul como zona de paz”.

Veja a publicação de Lula:

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

