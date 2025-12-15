Presidente brasileiro deseja êxito ao conservador, elogia processo democrático e promete fortalecer a integração regional e os laços bilaterais

EVARISTO SA / AFP e EITAN ABRAMOVICH / AFP Lula parabeniza José Antonio Kast pela vitória nas eleições do Chile



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “cumprimentou” o candidato conservador José Antonio Kast pela vitória nas eleições presidenciais do Chile neste domingo (14).

Em publicação no X, Lula também saudou o povo chileno pela “participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado”. “Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato”, escreveu.

O petista também prometeu trabalhar com o novo governo chileno para fortalecer as “excelentes” relações bilaterais, os “sólidos” laços econômico comerciais, a integração regional e a “manutenção da América do Sul como zona de paz”.

Veja a publicação de Lula:

Cumprimento @joseantoniokast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado. Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato. Seguiremos… — Lula (@LulaOficial) December 15, 2025

*Com informações do Estadão Conteúdo

