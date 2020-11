Prazo de renovação dos contratos do Fies é prorrogado até 30 de novembro

Medida vale para contratos simplificados e não simplificados. Data para a transferência integral de curso ou instituição de ensino também foi prorrogada para o fim de novembro

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Portaria publicada nesta terça dá mais tempo para os estudantes renovarem seus contratos.



Através de portaria publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 3, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou o prazo de renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2020. A nova data limite para renovar os acordos é 30 de novembro. De acordo com a portaria n° 655/2020, a prorrogação vale tanto para contratos simplificados quanto para os não simplificados.

A portaria também determina que o aditamento dos contratos deverão ser feitos através do SisFIES, que está disponível na página eletrônica do Ministério da Educação. Outra medida que foi anunciada hoje determina que a transferência integral de curso ou de instituição de ensino também seja realizada até o dia 30 de novembro. Por fim, a portaria também determina que os bancos deverão acatar os Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) até a mesma data.