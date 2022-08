Prazo para municípios enviarem dados sobre auxílio-taxista vai até esta terça-feira

Cronograma prevê que a primeira e a segunda parcela, de até R$ 1 mil cada, serão pagas em 16 de agosto

Tomaz Silva/Agência Brasil Taxistas poderão receber auxílio de até seis parcelas de até R$ 1 mil cada



O prazo para que os município enviem os dados sobre motoristas de táxi que poderão receber o auxílio-taxista até o final do ano, chamado de Benefício Emergencial Taxista, foi adiado para esta terça-feira, 2, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Antes, o prazo era para 31 de julho. O cadastro poderá ser feito até às 19 horas no portal da pasta. O cronograma prevê que a primeira e a segunda parcela serão pagas em 16 de agosto. Além disso, o ministério afirma que está previsto o pagamento de até seis parcelas de até R$ 1 mil cada, dependendo do número de beneficiados pelo serviço social. Instituído pela PEC Kamikaze, o valor total do programa é de R$ 2 bilhões.

Para ter acesso ao benefício, os motoristas precisarão ser titulares de concessão, ter permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital ou motoristas com autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital, ambos em regular e efetivo exercício da atividade profissional. Os beneficiários precisam estar com CPF e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regularizados.

*Com informações do Estadão Conteúdo.