Prazo para regularizar o título de eleitor encerra nesta quarta-feira

Data limite é a mesma para quem vai tirar seu primeiro título

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Título de eleitor



Encerra nesta quarta-feira (06) o período para os brasileiros de todo o país regularizarem sua situação com a Justiça Eleitoral. Após a data, que marca 150 dias para o pleito, não será mais possível alterar as informações. Quem não regularizar seu título ficará impedido de votar nas eleições que ocorrem no dia 4 de outubro, Primeiro Turno, e 25, Segundo Turno.

A data é limite para serviço de:

Emissão do primeiro título

Transferência de domicílio eleitoral

Revisão de dados cadastrais, incluindo regularização de pendências.

Os eleitores podem procurar os serviços presencialmente nos cartórios eleitorais ou, para quem já tem biometria cadastrada, pela internet no sistema de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral.

Deve buscar o serviço do TSE quem vai votar pela primeira vez esse ano, pessoas que mudaram de cidade e ainda não transferiram seu domicílio, aqueles que tiveram seu título cancelado, pendências com a Justiça Eleitoral ou precisa atualizar seus dados.

O prazo é o mesmo para presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, que devem regularizar sua situação eleitoral na unidade da federação onde se encontram.