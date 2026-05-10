Quem foi Anna Jarvis e por que a criadora da data se arrependeu de ter inventado o dia das mães

A ativista que lutou para oficializar a homenagem materno-filial gastou sua herança em uma cruzada solitária para tentar cancelar o feriado devido à sua exploração comercial

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O segundo domingo de maio movimenta bilhões no comércio global com a venda desenfreada de flores, chocolates e pacotes de viagem. No entanto, a verdadeira história por trás dessa tradição passa longe das vitrines lotadas e das promoções de varejo. A mulher responsável por instituir a homenagem dedicou as últimas quatro décadas de sua vida a destruir a máquina comercial em que sua ideia se transformou, morrendo empobrecida em um sanatório após tentar cancelar legalmente a festividade que ela mesma concebeu.

A origem de uma homenagem pessoal que virou tradição

O conceito que deu origem à data não nasceu de uma estratégia de vendas ou calendário de lojistas. Ann Reeves Jarvis, mãe da futura fundadora da celebração, foi uma ativista comunitária que organizou clubes de mães na década de 1850 para reduzir a mortalidade infantil na região de West Virginia, ensinando cuidados básicos de higiene e saneamento. Durante a Guerra Civil Americana, ela organizou brigadas femininas para prestar socorro e curar soldados feridos de ambos os lados do conflito, sem distinção de bandeira.

Após o falecimento de Ann, em maio de 1905, sua filha Anna Jarvis fez uma promessa para manter viva a memória materna. Ela iniciou um movimento para estabelecer um dia oficial focado em honrar os sacrifícios invisíveis e diários que todas as mães do país faziam pela formação de suas famílias.

O impacto da campanha e a oficialização pelo governo

A cruzada de Anna Jarvis ganhou proporções nacionais rapidamente por meio de uma intensa rede de comunicação. A ativista escreveu centenas de cartas para políticos, formadores de opinião, líderes religiosos e empresários exigindo a adoção de uma data comemorativa.

O esforço deu os primeiros resultados em 1908, quando ocorreu o primeiro culto oficial em uma igreja metodista, onde Anna distribuiu centenas de cravos brancos para os presentes. A aceitação popular foi tão massiva que, em 1914, o então presidente norte-americano Woodrow Wilson assinou a lei que convertia o segundo domingo de maio em um feriado nacional obrigatório. No Brasil, a celebração começou a ganhar tração por volta de 1918 e foi institucionalizada no calendário oficial durante o governo de Getúlio Vargas em 1932.

A cronologia da revolta contra o mercado

A amarga ironia da história de Anna Jarvis é que sua principal vitória legislativa desencadeou o seu maior pesadelo. Logo após a oficialização federal, o setor privado sequestrou o significado da homenagem.

1. A explosão da indústria de flores e cartões impressos

Com o apoio governamental garantido, as floriculturas começaram a inflacionar vertiginosamente o preço dos cravos, transformando a flor em um item de luxo. Simultaneamente, a incipiente indústria gráfica passou a comercializar cartões com mensagens prontas. Para a fundadora, comprar um texto pré-fabricado era um sinal de preguiça inaceitável, pois o correto seria dedicar tempo para escrever gratidões de próprio punho.

2. Os boicotes e a prisão da ativista

Inconformada com o rumo do feriado, ela criou uma associação internacional de proteção à data e registrou os direitos da expressão como marca. A partir disso, passou a invadir convenções que vendiam artigos para mães, promoveu boicotes sistemáticos nas portas de comércios e, em um de seus protestos, acabou sendo detida por perturbação da ordem pública.

3. A luta final pela anulação do feriado

O último estágio de sua revolta ocorreu nos tribunais e na pressão ao congresso americano. Anna acionou judicialmente organizações de caridade, políticos de alto escalão e megacorporações. Ela elaborou petições extensas e gastou toda a sua herança familiar pagando advogados na tentativa inútil de revogar completamente a existência da festividade.

O legado original que a ativista tentou proteger

A aversão da criadora ao comércio focado no feriado não era motivada por ressentimento cego, mas por lealdade a um princípio. Ela defendia que o propósito do dia deveria permanecer recluso à intimidade do lar. Seu objetivo primário era fazer com que filhos adultos parassem suas rotinas para voltar à casa de suas mães e oferecer apoio emocional e reconhecimento pelo trabalho silencioso de uma vida inteira. O desvirtuamento desse tempo de qualidade para uma obrigação de adquirir bens materiais representava a morte simbólica de tudo o que sua mãe havia defendido.

Após exaustivas décadas de processos legais derrotados e completo isolamento, a figura que fez o mundo celebrar as mães morreu aos 84 anos, no ano de 1948, em uma instalação psiquiátrica na Pensilvânia, sem recursos financeiros. O feriado seguiu sua rota de expansão ininterrupta, consolidando-se como o segundo período mais lucrativo do comércio. A odisseia de Anna permanece como um testamento histórico sobre como gestos genuínos de afeto familiar correm o constante risco de se diluírem no volume financeiro do varejo.